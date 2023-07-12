روسيا: سنخاطب برلمانات العالم لإدانة أفعال واشنطن فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا ستقوم بالتواصل مع برلمانات العالم للتعبير عن احتجاجها وإدانتها لتوريد الذخائر العنقودية الأمريكية إلى أوكرانيا.





وقالت ماتفيينكو للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لقد أبلغتُ أصدقاءنا الصينيين أن روسيا توجهت بالفعل وستواصل مناشدة جميع المنظمات الدولية بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية". وأضافت: "لدينا خطة للتوجه أيضا إلى برلمانات العالم لإدانة مثل هذا القرار الأمريكى الإجرامى ومحاولة منعه". وتقوم رئيسة مجلس الفيدرالية الروسى ماتفيينكو بزيارة إلى الصين فى الفترة 9 – 12 يوليو الجارى، على رأس وفد برلمانى تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تشاو لى جي. ويشارك الوفد البرلمانى الروسى برئاسة ماتفيينكو فى الاجتماع الثامن للجنة التعاون البرلمانى الروسية الصينية، ويضم عددا من نواب رئيسى غرفتى الجمعية البرلمان الروسى (مجلسى الفيدرالية والدوما) ورؤساء اللجان فى الغرفتين. وكانت واشنطن أعلنت مؤخرا أنها بصدد تسليم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.. ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا نفسها غير موقعتين على اتفاقية حظر استخدام القنابل العنقودية، بينما تحظر أكثر من 120 دولة استخدام هذه الذخائر.

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