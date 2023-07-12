لبنان يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الخارجية اللبنانية طلبًا إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك لتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بشأن استمرار احتلال إسرائيل للأراضى اللبنانية وضمها الجزئى لبلدة الغجر فى منطقة المارية.





وأشارت "خارجية لبنان" إلى أن هذا العمل يشكل انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للسيادة اللبنانية، بالإضافة إلى الانتهاكات اليومية والمستمرة التى ترتكبها إسرائيل بحق الأراضى اللبنانية وتجاوزها للقرار الدولى 1701 الصادر عام 2006. وطلبت الوزارة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفورى وغير المشروط من كافّة الأراضى اللبنانية المحتلّة.

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