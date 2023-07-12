الكرملين: سنواصل الحوار مع الدول الإفريقية بشأن سبل تسوية الوضع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان العمل على مبادرات السلام فى أفريقيا يحرز تقدما أم لا، "إن كل ما طرحه القادة الأفارقة عند اجتماعهم بالرئيس فلاديمير بوتين قد لاقى اهتماما كبيرا، حيث جرت مناقشة بناءة فى ذلك الوقت فى سان بطرسبرج.. وهذه المناقشة ستستمر".

يُشار إلى أنه فى الـ17 من يونيو الماضى، عقد بوتين محادثات مع وفد مكون من 7 قادة أفارقة لبحث السبل الممكنة لتسوية الوضع حول أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

وفى السياق، قال دميترى بيسكوف إن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن أوروبا لم تتعلم درسها حول نقل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسى (الناتو) بالقرب من حدود الدولة الروسية، لأن هذا كان أحد أسباب الوضع الحالى للصراع.

وجاء تصريح بيسكوف عقب اقتراح من الرئيس الليتوانى جيتاناس نوسيدا بإنشاء قواعد دائمة للناتو بالقرب من حدود الدولة لروسيا، وإلغاء اتفاقية ذات صلة بين روسيا وحلف شمال الأطلسى منذ عام 1997.

وأشار المتحدث الرئاسى إلى محاولات سابقة لحلف شمال الأطلسى لنشر بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وأضاف "كان هذا أحد الأسباب التى أدت إلى الوضع الحالى، يبدو أن الأوروبيين لا يدركون هذا الخطأ.. من المهم للغاية أن ندرك فى ظل الظروف الحالية أن البنية التحتية العسكرية الروسية لم تتحول أبدا نحو أوروبا الغربية، فقد تحركت دائما فى الاتجاه المعاكس.. من المؤسف بالتأكيد أن الأوروبيين فشلوا فى إدراك هذا الخطأ".

وقال الرئيس الليتوانى، فى وقت سابق، إن اتفاقية عام 1997 بين روسيا والناتو، والتى تنص على عدم نشر أسلحة نووية وقوات قتالية كبيرة على أراضى أعضاء التحالف الجدد على أساس دائم "ماتت".

ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 29 مايو قانونا بشأن نقض معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا، والذى دخل حيز التنفيذ فى 9 يونيو.

ميدانيا.. أعلن الأمن الروسى اعتقال موظف بأحد البنوك التجارية فى إقليم بيرم شرقى الشطر الأوروبى من روسيا بتهمة الخيانة، بعد اعتراض حوالة مالية أرسلها لجهات أوكرانية تمول قوات كييف.

وذكر موقع جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أحبط الأنشطة غير القانونية لمواطن روسى، من سكان إقليم بيرم، متورط فى الخيانة العظمى؛ على خلفية تقديمه مساعدة مالية للقوات الأوكرانية تستهدف أمن روسيا.

وأوضح أن التحقيق أثبت أن موظفا فى أحد البنوك التجارية الروسية قام بتحويل أموال إلى حساب مؤسسة مالية فى أوكرانيا لشراء المسيرات وأجهزة تصوير حرارى ومعدات فنية أخرى وذخيرة للقوات الأوكرانية.