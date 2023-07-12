المدعية العامة الإسرائيلية تنحاز للمتظاهرين ضد حكومة نتنياهو

جدة - نرمين السيد - وكتبت باهراف ميارا فى بيان أوردته القناة السابعة الإسرائيلية إن "مطار بن جوريون مكان عام وبالتالى فهمن حق كل إسرائيلى ممارسة حق حرية التعبير فيه والاحتجاج فيه أيضًا... لا مدير سلطة المطارات الإسرائيلية ولا أى هيئة أخرى لديها أى سلطة بموجب القانون لمنع دخول الأشخاص إلى المطار فقط على أساس حقيقة أنهم ليس لديهم تذاكر طيران لذلك اليوم".

وقالت القناة إنه جرى القبض حتى الآن على 68 متظاهرا، من الاحتجاجات التى تعم إسرائيل اليوم، بعد مصادقة الكنيست الليلة الماضية على تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، والتى تحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية فى الاعتراض على قرارات الحكومة والكنيست، وهى أهم بنود "التشريعات القضائية" التى يريد الائتلاف الإسرائيلى الحاكم تمريرها، دون الوصول إلى "حل وسط" مع المعارضة.

وأضافت القناة أن أربعة طيارين من سلاح الجو الإسرائيلى رفضوا المشاركة فى تدريب كان مقررا صباح اليوم اعتراضا على المصادقة على تقليص "ذريعة عدم المعقولية".

وقال موقع "والا" الإخبارى العبرى إن قائد القوات الجوية تومر بار استدعى اليوم 40 من طيارى الاحتياطى مختارين من بين مئات الطيارين للتحدث مع القائد الأعلى حول "التشريعات القضائية" بعد تمرير مشروع القانون الذى يحد من استخدام المحكمة لمعيار المعقولية بالقراءة الأولى الليلة الماضية.

وليصبح قانونا يجب تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو أمر متوقع أن تسعى إليه الحكومة اليمينية خلال الشهر الجارى.

وذكر التقرير أن بعض الطيارين أوضحوا أنهم "قريبون من لحظة أخلاقية صعبة للغاية". وقال مصدر عسكرى إن "الطيارين الاحتياطيين حذروا من أنهم قد يرفضون [الحضور للخدمة] إذا تم تمرير التشريع بالكامل وأنهم يحتفظون بحق الرد".

وانطلقت، صباح اليوم، تظاهرات فى مناطق مختلفة داخل إسرائيل، احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف الجهاز القضائى، وتقويض صلاحيات "المحكمة العليا" الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذى يقلّص ذريعة "عدم المعقولية".

ومن المتوقع أن تكتسب الاحتجاجات زخما مساء اليوم. وهذه هى المرة الأولى منذ مايو الماضى، التى تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط فى اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم عمل.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضى بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطى الحكومة أغلبية تلقائية فى لجنة اختيار القضاة، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة فى مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التى شكّلها نتنياهو فى ديسمبر. وأعلن الأخير فى 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمى التظاهرات الاحتجاجية رأوا فى هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

ويوم السبت الماضى، تجددت الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو ومُخططها من أجل "إضعاف جهاز القضاء"، وذلك للأسبوع السابع والعشرين على التوالى.