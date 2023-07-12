الاتحاد الأوروبى يأسف لـ جريمة الاحتلال فى البلدة القديمة بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى -فى بيان رسمى- "يؤسفنا قرار السلطات الإسرائيلية، بإخلاء عائلة غيث صب لبن من البيت الذى تقطنه منذ عام 1953 فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، إثر قرار قضائى".

وأضاف "حاليا، تواجه أكثر من 10 عائلات فلسطينية دعاوى إخلاء فى البلدة القديمة من القدس".

وتابع "نحث الحكومة الإسرائيلية على احترام القانون الدولى والسماح لهذه العائلات بالعيش حيث يعيشون منذ عقود".

كان مستوطنون قد اقتحموا، فجر اليوم، بيت عائلة صب لبن وسيطروا عليه، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى وإخلائه من أصحابه.

يقع البيت فى مبنى بعقبة الخالدية فى البلدة القديمة، ويطل مُباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعينى مصطفى صب لبن وزوجته نورة، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوى من المبنى وجزء آخر منه، وبقى بيت عائلة "صب لبن" يتوسط المبنى الذى يحيطه الاستيطان من كل جهة.

يُذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة "صب لبن" فى مُحاولة لإخلائها قسريًا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة فى دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000 حيث كسبت العائلة القضية وبقيت فى المنزل.

وفى عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التى بدأت برفع القضايا ضد العائلة فى محاولة لترحيلهم قسريًا.

وفى عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يقضى بمنع تواجد الأبناء والأحفاد فى البيت بهدف منعهم من المطالب بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.