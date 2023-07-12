رسميا.. الولايات المتحدة تصبح عضوا فى اليونسكو

جدة - نرمين السيد - وقد تم استيفاء الإجراءات الأخيرة لانضمام الولايات المتحدة لـ "اليونسكو"، مما يعنى أنها أصبحت العضو رقم 194 فى المنظمة.

وقد أعلنت المديرة العامة لليونسكو أودرى أزولاى، فى بيان اليوم الثلاثاء، اكتمال عملية عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو "صارت رسميًا دولة عضو فى منظمتنا مرة أخرى. وهذه أخبار رائعة لليونسكو، إذ سيستمر الزخم الذى شهدناه فى السنوات الأخيرة، وستكون مبادراتنا أقوى فى جميع أنحاء العالم".

وفى رسالة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية فى يونيو الماضى، طلبت الولايات المتحدة العودة إلى "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة". ويأتى ذلك بعد انسحابها منها عام 2018 فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ووفقا لنظام اليونسكو، لا يمكن قبول عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلا بتصويت غالبية الدول الأعضاء. وبالفعل عادت الولايات المتحدة رسميًا إلى المنظمة إثر تصويت خلال مؤتمر عام استثنائى للمنظمة فى باريس، وذلك بعد قرابة 5 أعوام من انسحابها.

وكان على الولايات المتحدة أن تقبل رسميا دستور اليونسكو، وهو ما فعلته أمس الإثنين، بينما كان على المملكة المتحدة، الدولة المودعة لهذه الوثيقة، تسجيل هذا القرار، وهو ما تم اليوم، لتصير الولايات المتحدة العضو الـ194 باليونسكو.