الجيش الروسى يشن هجوما مضادا على محور كراسنى ليمان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الثلاثاء، أنه "على محور كراسنى ليمان، صدت مفارز هجومية من كتائب البنادق الآلية 15 و21 التابعة لمجموعة الوسط، هجوما لسرية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية فى منطقة بلدة كارمازينوفكا، وبعد أن دمرتها، شنت الوحدات الروسية هجوما مضادا، وتقدمت بعمق 1.5 كيلومتر وعلى طول الجبهة كيلومترين".
وأضاف "منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 26 ألف فرد عسكرى و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".
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