جدة - نرمين السيد - وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إنه حال تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية كرد فعل، مشيرًا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأمريكية، فضلاً عن أن مداها أوسع وأكثر تنوعًا.
وأكد أن بلاده مسلحة بذخائر عنقودية لجميع المناسبات، مبينًا فى الوقت نفسه أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر فى العملية الخاصة، إدراكًا منها للتهديد الذى تشكله على السكان المدنيين.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن سابقًا أنه وافق على توصية البنتاجون بتزويد القوات الأوكرانية بذخائر عنقودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحذر من عواقب تزويد واشنطن لـ كييف بذخائر عنقودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.