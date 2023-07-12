روسيا تحذر من عواقب تزويد واشنطن لـ كييف بذخائر عنقودية

جدة - نرمين السيد - وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إنه حال تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية كرد فعل، مشيرًا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأمريكية، فضلاً عن أن مداها أوسع وأكثر تنوعًا.

وأكد أن بلاده مسلحة بذخائر عنقودية لجميع المناسبات، مبينًا فى الوقت نفسه أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر فى العملية الخاصة، إدراكًا منها للتهديد الذى تشكله على السكان المدنيين.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن سابقًا أنه وافق على توصية البنتاجون بتزويد القوات الأوكرانية بذخائر عنقودية.