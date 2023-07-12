روسيا: الحرب العالمية الثالثة تقترب.. وسنرد على القصف بالذخائر العنقودية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكد مدفيديف أن روسيا ستتخذ إجراءات دفاعية قوية فى حال تعرضت لأى هجوم، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلم وتجنب التصعيد، كما أعلن عن استعداد بلاده للرد على قصف أوكرانيا باستخدام الذخائر العنقودية بكل حزم وحسم.
وكتب مدفيديف - عبر "تلجرام" أن النتائج الأولية التى أسفرت عن قمة "الناتو" أمس، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة، لافتا إلى أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأن أهم تلك الأهداف يتمثل فى رفض مساعى كييف للانضمام إلى حلف الناتو.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى إن كل المساعدات الغربية لنظام كييف بمختلف الأسلحة، وآخرها الذخائر العنقودية، مآلها طريق مسدود، مضيفا أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب".
وأوضح مدفيديف أن "هناك تقارير أفادت بأن مدينة توكماك تعرضت للقصف بالذخائر العنقودية. هذا يعنى أنه حان الوقت للكشف عن ترساناتنا من هذا السلاح اللاإنسانى".
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