لافروف يصل إندونيسيا للمشاركة فى أحداث رابطة الآسيان

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء، للمشاركة فى عدد من الأحداث التى تقام فى إطار صيغة رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".





وتستمر زيارة لافروف إلى جاكرتا حتى بعد غد الجمعة 14 يوليو. وكان لافروف قد أعرب فى مقابلة صحفية قبل زيارته إلى استعداد بلاده لمساعدة إندونيسيا فى تطوير استخدام الطاقة النووية، كما حذر من محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لاحتواء منظمة الآسيان.

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