جدة - نرمين السيد - وأضاف أنطونوف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قمة الناتو تؤكد دوافع الحلف "المعادية لروسيا".
وكان السفير الروسى لدى واشنطن قد أكد فى وقت سابق، أن الوضع فى العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.
وقال السفير للصحفيين، "عشية قمة الناتو الجو فى الفضاء المعلوماتى الأمريكى أصبح حاراً للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأى العام هنا لقبول أى قرارات معادية لروسيا التى سيتم اتخاذها فى فيلنيوس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا بـ واشنطن: قمة الناتو تؤكد دوافع الحلف المعادية لـ موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.