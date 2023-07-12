سفير روسيا بـ واشنطن: قمة الناتو تؤكد دوافع الحلف المعادية لـ موسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنطونوف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قمة الناتو تؤكد دوافع الحلف "المعادية لروسيا".

وكان السفير الروسى لدى واشنطن قد أكد فى وقت سابق، أن الوضع فى العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.

وقال السفير للصحفيين، "عشية قمة الناتو الجو فى الفضاء المعلوماتى الأمريكى أصبح حاراً للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأى العام هنا لقبول أى قرارات معادية لروسيا التى سيتم اتخاذها فى فيلنيوس".