بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية فيرمونت

تلك الخطوة جاءت لتحرير أموال جهود الإغاثة، بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه فى سد قريب من عاصمة الولاية مونبليير قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيض.
جدي بالذكر أنه لم ترد تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات فى الولاية جراء الأمطار التى قال مسؤولون إنها تسببت بفيضانات فى وسط مونبليير، المدينة البالغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة.
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