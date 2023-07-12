بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية فيرمونت

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ فى ولاية فيرمونت الواقعة شمال شرقى الولايات المتحدة، بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب.





تلك الخطوة جاءت لتحرير أموال جهود الإغاثة، بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه فى سد قريب من عاصمة الولاية مونبليير قارب حده الأقصى وعلى وشك أن يفيض.

جدي بالذكر أنه لم ترد تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات فى الولاية جراء الأمطار التى قال مسؤولون إنها تسببت بفيضانات فى وسط مونبليير، المدينة البالغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة.