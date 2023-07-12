اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عبر قنوات الصين

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، فى مؤتمر صحفى فى طوكيو: "إن إطلاق الصواريخ المستمر، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية، من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الأعمال، تشكل تهديدًا للسلام وأمان بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولى، وهى أمور غير مقبولة".
وأضاف: "إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، ولذلك تم تقديم احتجاج قوى عن طريق السفارة فى بكين".
وأعلنت طوكيو، فى وقت سابق، اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستى.
يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثانى عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو الماضى.
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