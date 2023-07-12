لافروف: الصراع فى أوكرانيا لن ينتهى حتى يتخلى الغرب عن خططه لهزيمة روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع فى أوكرانيا لن ينتهى حتى يتخلى الغرب عن خططه لهزيمة روسيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، قد أعلن أنه سيتم العمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نبحث ضرورة تقريب أوكرانيا من الانضمام للناتو، وسنرسل إشارة واضحة وإيجابية بشأن الانضمام للحلف.

كما طالب ستولتنبرج، روسيا بسحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية، قائلا "على روسيا أن تدرك أنها لن تنتصر فى حربها ضد أوكرانيا".