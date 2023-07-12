الناتو: قلقون بشأن خطط بكين لتعزيز قواتها العسكرية وتوسيع قدراتها النووية

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "قلقون بشأن خطط بكين لتعزيز قواتها العسكرية وتوسيع قدراتها النووية". وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا بالستيا بعد أيام من تهديدها بإسقاط أى طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوى. وقالت هيئة الأركان المشتركة فى الجيش الكورى الجنوبى إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق".

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