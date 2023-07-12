جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، إن "عدم وجود إطار زمنى لعضوية كييف فى بيان قمة الناتو محبط وغير مبرر"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه "من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية حلف الناتو خلال قمة فيلنيوس". وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على الاستمرار فى عدوانها. يشار إلى أن برلين وواشنطن كانت قد أعلنتا رفضهما لانضمام أوكرانيا للناتو حاليًا، إذ يرى المستشار الألمانى أن هناك العديد من الإصلاحات التى يجب على كييف القيام بها من أجل الانضمام إلى الحلف فى الوقت الراهن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: عدم وجود إطار زمنى للعضوية فى بيان قمة الناتو محبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.