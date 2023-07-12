البيت الأبيض: خطة المساعدات لـ كييف تظهر أن الوقت ليس فى صالح موسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطة المساعدات طويلة الأمد كييف تظهر أن الوقت ليس فى صالح موسكو.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، قد أعلن أنه سيتم العمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.
وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نبحث ضرورة تقريب أوكرانيا من الانضمام للناتو، وسنرسل إشارة واضحة وإيجابية بشأن الانضمام للحلف.
كما طالب ستولتنبرج، روسيا بسحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية، قائلا "على روسيا أن تدرك أنها لن تنتصر فى حربها ضد أوكرانيا".
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