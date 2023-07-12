بيان قمة الناتو: استخدام النووى ضد الحلف سيغير طبيعة النزاع

جدة - نرمين السيد - وشدد البيان على أن أى استخدام للسلاح النووى ضد الحلف سيغير تماما طبيعة النزاع، مؤكدا أن قوات الحلف النووية الاستراتيجية تعد أكبر ضمان لأمن الحلفاء، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
كما أكد أن أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا للاندماج فى المنظومة الأوروبية الأطلسية.
كان الحلف أعلن أمس أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يحتاج لفترة أطول ولمزيد من الترتيبات الأمر الذى أثار غضب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، والذى قال إنه "من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية حلف الناتو خلال قمة فيلنيوس".
وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على الاستمرار فى عدوانها.
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