بريطانيا تزود أوكرانيا بـ65 مليون دولار لإصلاح معدات عسكرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، أنّها ستزود أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجستية، وآلاف الطلقات لدبابة تشالنجر 2، وحزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينى، (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية، حسب ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة "رويترز"، بأن المملكة المتحدة كشفت أمس، عن أن أعضاء مجموعة السبع سيوقعون على اتفاق إطارى جديد يوفر لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل يوم الأربعاء، مع الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية فى وقت لاحق. وتضم المجموعة السابعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

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