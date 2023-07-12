سوناك: نتخذ خطوات جادة لحماية أوكرانيا على المدى الطويل

جدة - نرمين السيد - قال ريشى سوناك، رئيس الحكومة البريطانية، إن بلاده تتخذ بالفعل خطوات جادة لحماية أوكرانيا على المدى الطويل، فى ظل ما تشهده من صراع عسكرى مستمر منذ ما يقرب من عام ونصف العام، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضح "سوناك"، خلال كلمته فى قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، التى تناول خلالها انضمام أوكرانيا للحلف، أن الدول الموقعة على الضمانات الأمنية ستقدم التزامات ثنائية طويلة الأجل لأوكرانيا.

وشهدت القمة فى يومها الأول، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من البلدان مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، عزمها المضى قدمًا فى دعم كييف عسكريًا، بإمدادها بالصواريخ بعيدة المدى خلال الفترة المقبلة.

وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لـ"الناتو"، قد أكد أن أوكرانيا قريبة من الانضمام للحلف العسكرى، إلا إنه لم يحدد موعدًا لإعلان ذلك بشكل رسمى.

من جانبه، أكد الكرملين الروسى، أنه يراقب عن كثبٍ ما يجرى فى قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضامنة لأمن روسيا.

وأوضح الكرملين أن انضمام السويد لحلف "الناتو" له تداعيات سلبية على الأمن الروسى، وسيتطلب ردًا مماثلًا لما تم اتخاذه بشأن فنلندا، مُؤكدًا أن روسيا سترد أيضًا على إعلان فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ "سكالب" بعيدة المدى.