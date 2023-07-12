الصين ترد على الناتو: سنحمى مصالحنا بالقوة من أفعالكم الشريرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين، أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها، وستقاوم بحزم أى إجراءات يقوم بها الناتو تسبب ضررًا للحقوق والمصالح الشرعية للصين، وأنها ستحمى بالقوة مصالحها، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وجاء فى بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية الصينية فى الاتحاد الأوروبى، على موقعها الإلكترونى: "حلف الناتو، كمنتج للحرب الباردة، مشهور بأفعاله الشريرة". وشدد البيان على أنه "فى ظل استمرار تدهور الوضع فى مجال الأمن الدولى، يستمر الناتو ككتلة عسكرية إقليمية فى اتهام دول أخرى عمومًا بدلاً من التفكير فى التزاماته الخاصة، ويتدخل بشكل أعمى فى الشؤون خارج حدود بلدانه الأعضاء ويخلق التصعيد ويظهر الطابع النفاقى لحلف الناتو بشكل كامل، وتظهر رغبته فى التوسع والهيمنة بوضوح". وفى وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، فى تعليقه على نتائج اليوم الأول لقمة الحلف، أن دول الناتو اتفقت على التصدى المشترك لنفوذ وقدرات الصين العسكرية.

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