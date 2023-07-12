العالم اليوم - "خاطئ وخطير".. روسيا تقيم ضمانات الغرب الأمنية لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر "خاطئ وخطير".. روسيا تقيم ضمانات الغرب الأمنية لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 02:18 مساءً - أكد الكرملين، الأربعاء، أن منح ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا، معتبرا أن هذا الإجراء بمثابة اعتداء على أمن روسيا.

وقال مسؤولون إن دول مجموعة السبع ستعلن اليوم الأربعاء عن إطار عمل دولي من شأنه أن يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع موسكو عن أي اعتداء في المستقبل.

وأعلن قادة حلف الأطلسي المجتمعين حاليا في قمة، الثلاثاء أن مستقبل أوكرانيا داخل الحلف، لكنهم رفضوا وضع جدول زمني للعضوية.

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على التزامات لتحقيق الأمن في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل دون الدخول في الحلف مع استمرار الحرب مع روسيا، نظرا لأن المادة الخامسة من ميثاق الحلف تنص على أن الهجوم على عضو واحد يُعد هجوما على الجميع، مما قد يضع الأطلسي في حرب مباشرة مع روسيا.

كما امتنع الحلف عن تقديم المساعدة العسكرية منه كمنظمة لأوكرانيا، لتجنب الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وأبدى حرصا على ترك المهمة لدول أعضاء وغير أعضاء.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "الإعلان المشترك المتوقع أن يصادق عليه كل أعضاء مجموعة السبع، سيحدد كيف سيدعم الحلفاء أوكرانيا خلال السنوات المقبلة لإنهاء الحرب وردع أي هجوم مستقبلي وسبل الرد عليه".

وستجتمع مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الأطلسي في وقت لاحق من اليوم للإعلان عن المبادرة.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن توقع دول مثل بولندا ورومانيا اليوم على إطار سيكون مفتوحا أمام الدول الأخرى لتقديم التزاماتها الثنائية.