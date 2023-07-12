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العالم اليوم - 7 فواكه تساعدك على التخلص من الإمساك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 02:18 مساءً - يعتبر الإمساك واحدا من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعا، والذي يسبب آلاما في المعدة وانتفاخا وشعورا بالضيق.

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب الإمساك:

  • النظام الغذائي غير السليم.
  • توقيت الوجبات غير المنتظم.
  • نمط الحياة غير المستقر.
  • النوم المضطرب.
  • الضغط النفسي.

وفيما يلي قائمة بأكثر أنواع الفاكهة التي تساعد على التخلص من المشكلة:

الموز

  • لطالما استخدم الموز الغني بالألياف كعلاج منزلي للإمساك.
  • من المهم التأكد من نضج الموز، حيث يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشا المقاوم وله تأثير معاكس، فهو يعتبر أفضل لمن يعانون من الإسهال.

البرتقال

  • هو مصدر للألياف وفيتامين سي.
  • ومن المعروف أن هذه الفاكهة الحمضية لها تأثير ملين إلى حد معين.
  • يمكن أن يساعدك تناولها كاملة (بدلا من العصائر) في الحصول على كمية أكبر من الألياف.

الكيوي

  • محتواه العالي من الألياف والمياه يجعله حلا جيدا لمشكلة الإمساك.
  • تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الأكتينيدين، وهو إنزيم موجود في الكيوي، قد يساهم أيضًا في فعاليته بهذه الحالة.

الكمثرى

  • لا تحتوي فقط على الألياف ولكن الفركتوز والسوربيتول.
  • من المعروف أن السوربيتول يلين البراز ويسهل حركة الأمعاء.

البابايا

  • عبارة عن فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف.
  • يمكن أن ينظم حركات الأمعاء ويساعدك على التبرز.

التين

  • تحتوي أيضًا على إنزيم يسمى "ficin"، والذي قد يساهم في تأثيرها الملين.

الخوخ المجفف

  • بصرف النظر عن الفواكه الطازجة، يمكن أن تساعد هذه "الفاكهة الجافة" أيضا في تخفيف الإمساك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 7 فواكه تساعدك على التخلص من الإمساك .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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