العالم اليوم - فيديو.. مذيع شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مذيع شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 02:18 مساءً - أنهى أحد مذيعي النشرات الإخبارية المشهورون في النمسا نشرته الإخبارية بطريقة غريبة.

وسكب أرمين وولف الماء على رأسه مع نهاية النشرة، وذلك للتعبير عن الضيق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في النمسا خلال الفترة الماضية، حيث تخطت في فيينا 37.2 درجة مئوية.

وعانى سكان عدد من الدول الأوروبية، ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية شهر يوليو الجاري.

واعترف فولف، فيما بعد، بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه.