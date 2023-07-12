زيلينسكى: سأقاتل لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا تعهدت بإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوى والقذائف الصاروخية.

وكان زيلينسكى، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه "من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية حلف الناتو خلال قمة فيلنيوس".

وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على الاستمرار فى عدوانها.

يشار إلى أن برلين وواشنطن كانت قد أعلنتا رفضهما لانضمام أوكرانيا للناتو حاليًا، إذ يرى المستشار الألمانى أن هناك العديد من الإصلاحات التى يجب على كييف القيام بها من أجل الانضمام إلى الحلف فى الوقت الراهن.