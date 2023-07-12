باحث سودانى لـ«القاهرة الإخبارية»: ترحيب شعبى كبير بالمبادرة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والباحث السياسى السودانى، مجدى عبدالعزيز، إن هناك ترحيبا شعبيا كبيرا بالمبادرة المصرية لاستضافة قمة دول جوار السودان، مؤكدا أن العلاقة بين السودان ومصر ليست علاقة دولتين بصورة عادية ولكنها هى علاقة مصيرية.





وأضاف فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المبادرة تختلف عن سابقيها لأنها تأتى تأكيدا من الجانب المصرى على احترامه للشعب السودانى، مشيرا إلى أن أهم النقاط فى هذه المبادرة تتضمن احترام إرادة الشعب السودانى وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمته الراهنة. وتستضيف القاهرة غدا الخميس، اجتماع قمة لقادة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء النزاع المسلح فى البلاد. وجاء فى بيان للرئاسة أن القمة ستعقد "من أجل صياغة رؤية مشتركة مع دول الجوار المباشر للسودان، للخروج من الأزمة".

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