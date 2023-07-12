الصين: ندعو الناتو لوقف التحريض الاستفزازى ضدنا

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، قبل قليل، أن الصين طلبت من حلف شمال الأطلسى "الناتو"، التوقف عن التحريض الاستفزازى ضد بكين.



جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، قبل قليل، أن الصين طلبت من حلف شمال الأطلسى "الناتو"، التوقف عن التحريض الاستفزازى ضد بكين. وأكدت الصين على أنه يجب على الناتو، التوقف عن بث اتهامات غير صحيحة بحقنا، تزامنا مع إعلان الحكومة الألمانية أنها ستقر غدا استراتيجية الجديدة تجاه الصين.

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