العالم اليوم - زيلينسكي يرحب بضمانات الناتو "لكنها ليست بديلا عن العضوية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 04:24 مساءً - أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترحيبا بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها مجموعة السبع، وتلك التي من المتوقع أن تتمخض عن قمة الناتو، لكنه لا يزال يرى أنها ليست بديلا عن العضوية الكاملة بالحلف.

وغرد الرئيس الأوكراني على تويتر قائلا:"خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ناقشنا توقعاتنا من قمة الناتو. وهنا نتيجة مهمة هي الاعتراف بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى خطة عمل للعضوية على هذا الطريق. شكرا لك على هذا الاعتراف.

وأضاف "أود حقًا أن نحقق النجاح في مؤتمر القمة اليوم - لنا جميعًا ، من أجل أوكرانيا ، من أجل جنودنا، من أجل مواطنينا ، من أجل أطفالنا. بالتأكيد للجميع. على وجه الخصوص، تعتبر الضمانات الأمنية مهمة جدًا للناس. ضمانات أمنية لأوكرانيا في الطريق إلى حلف الناتو."

وكان الرئيس الأوكراني، قد رحب بـ"الضمانات الأمنية" التي قرّرت مجموعة السبع تقديمها لبلاده، مؤكّداً في الوقت عينه أنّ هذه الضمانات لا يمكن أن تحلّ محلّ مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في فيلنيوس إنّه يتعين النظر إلى وعود مجموعة السبع "ليس على أنها بديل عن (الانضمام) إلى الناتو إنما كضمانات أمنية باتجاه عضويتنا" في الحلف.

وأضاف في قمة الحلف الأطلسي بفيلنيوس "يمكننا التأكيد أن نتائج القمة جيدة، لكن يتعين أن نتسلم دعوة، لتكون تلك (النتيجة) الأمثل".

يُتوقع أن تعلن مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الكبرى في وقت لاحق الأربعاء، خطة لضمانات أمنية طويلة الأمد، لمساعدة أوكرانيا على التصدي للهجوم الروسي وردع أي عدوان مستقبلي. لكن الرئيس الأوكراني كان يأمل أيضا فيما لو وجهت قمة الحلف في فيلنيوس، دعوة لانضمام بلاده مع جدول زمني واضح لكييف لدخول التكتل الدفاعي رسميا.