العالم اليوم - قائد ليفربول يفكر في "السعودية".. هل خطوة كلوب السبب؟

انتم الان تتابعون خبر قائد ليفربول يفكر في "السعودية".. هل خطوة كلوب السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 04:24 مساءً - كشفت صحيفة "تليغراف" إن قائد نادي ليفربول، يفكر جديا في الانتقال إلى السعودية، والانضمام إلى زميله السابق ومدرب نادي الاتفاق الحالي، ستيفن جيرارد.

وقالت الصحيفة البريطانية إن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، "يصارع معضلة" ما إذا كان سيغادر ليفربول وينضم إلى السعودية، وقرار نهائي متوقع قريبا.

ولم يتلق ليفربول أي عرض رسمي لقائده حتى اللحظة، لكن نادي الاتفاق بقيادة أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، يقود مبادرة التعاقد مع هندرسون.

ويواجه الدولي الإنجليزي الآن قرارا حاسما بشأن ما إذا كان سينهي ارتباطه الذي دام 12 عاما مع "الريدز".

في الثالثة والثلاثين من عمره، سيقيم هندرسون الفوائد الفورية لصفقة مربحة في الدوري السعودي، حيث سينضم إلى زميله السابق في الفريق روبرتو فيرمينو ومجموعة من الأسماء الكبيرة الأخرى، ضد "وجع" مغادرة ليفربول الآن، وفقا للصحيفة.

لا يزال أمام هندرسون عامين في عقده مع ليفربول، لكن المشهد يتطور مع قيام المدرب يورغن كلوب بإعادة "إعمار" خط وسطه، والتعاقد مع لاعبين جدد، قد يحصلون على مكان هندرسون الأساسي.