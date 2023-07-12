متحدثة الخارجية الأمريكية: ندعم انضمام كييف إلى حلف الناتو مستقبلا

جدة - نرمين السيد - قالت إليزابيث ستيكنى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن أوكرانيا حققت تقدمًا مهمًا فيما يتعلق بعضويتها فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، الذى أصبح قويًا من أى وقت مضى.





وفى حديثها لـ"القاهرة الإخبارية"من العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أوضحت أنَّ أوكرانيا ستصبح عضوًا داخل حلف الناتو فى المستقبل، كما أعلن الحلفاء مواصلة دعمهم لـ"كييف" سياسيًا وعمليًا.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية لم تعلن حتى الآن عن فترة زمنية بشأن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، لكنها تُركز فى التصدى للهجوم الروسى وإخراجه من الأراضى الأوكرانية.

وبشأن الهجوم المُضاد الذى تقوده أوكرانيا، أشارت متحدثة الخارجية الأمريكية إلى أننا نترك الإجابة على هذا السؤال للجانب الأوكرانى للحديث عن عملياتها العسكرية فى الميدان، فالموقف الأمريكى واضح بأن يسير الهجوم المضاد كما هو مخطط له وفى نهاية الأمر نتوقع فوز أوكرانيا على روسيا.

وأكدت أن واشنطن تتفهم الموقف الأوكرانى وتدعم عضوية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسى مستقبلًا، وتعمل فى الوقت الحالى على تقديم الدعم للجانب الأوكرانى لمواجهة موسكو.

ولفتت إلى أن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا جاء بعد مشاورات مع الحلفاء والشركاء، واستمرار الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قمة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها "دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف"، فى حين أبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى استياءه لعدم تحديد إطار زمنى لعضوية بلاده فى الحلف.