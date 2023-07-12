جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف الناتو، وما يحدث سيغير طريق أوكرانيا للانضمام للحلف من مسار خطوتين إلى مسار خطوة واحدة، وأيضا سيكون هناك دعوة لأوكرانيا للانضمام للناتو حين يتفق الحلفاء على أن الشروط جرى تلبيتها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: أوكرانيا ستصبح عضوا فى الحلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.