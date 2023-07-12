العالم اليوم - فيديو.. تفاصيل اغتيال قائد غواصة روسي سابق عبر "تطبيق رياضي"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تفاصيل اغتيال قائد غواصة روسي سابق عبر "تطبيق رياضي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 05:22 مساءً - نشرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تيليغرام مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال مشتبه به مزعوم في مقتل قائد غواصة روسي سابق.

مقتل قائد روسي أثناء رياضة الركض

وأعلنت في وقت سابق، وسائل إعلام روسية، اغتيال قائد غواصة روسي أثناء الهرولة، بينما نشر فيديو لممارسته "الهرولة الأخيرة" قبل اغتياله.

كان القائد الروسي الذي قتل برصاصة أثناء ممارسة رياضة الركض، ينشر "مساره للركض" بشكل روتيني على تطبيق رياضي.

ووفقا لحسابات روسية، فإن متابعة التطبيق من قبل أوكرانيين كشف عن مساره وأدى إلى متابعته حتى اغتياله في مدينة كراسنودار الروسية.

ستانيسلاف رزيتسكي كان قائد غواصة لأسطول روزيان في البحر الأسود.

رد روسي

الرد الروسي جاء سريعا، حيث كشفت مواقع روسية لحظة اعتقال منفذ الاغتيال، من داخل منزله، حيث ظهرت القوات الروسية وهي تقتحم منزل منفذ العملية وتعتقله.

وزعمت مصادر أوكرانية إلى أن المعتقل "شخص عادي لا علاقة له بالعملية"، ولم يثبت هذا الأمر حتى الآن.

قالت المصادر الأوكرانية إن المعتقل هو سيرغي دينيسينكو، وهو أب لستة أطفال والرئيس السابق لاتحاد رياضة شوتوكان كاراتيه الأوكراني.