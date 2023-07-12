العالم اليوم - الحرب في السودان تشرد أكثر من 3 ملايين شخص

انتم الان تتابعون خبر الحرب في السودان تشرد أكثر من 3 ملايين شخص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 05:22 مساءً - أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين واللاجئين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان والذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في بيانات منظمة الهجرة أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في 15 أبريل، أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن السودان قد يسقط في حرب أهلية مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

ونقلت رويترز عن مبعوث الامم المتحدة الخاص فولكر بيرتس "هذه الحرب لن تنتهي قريبا"، مضيفا أن اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة تعرضت للانتهاك و"استخدمتها الأطراف بشكل أساسي لإعادة تموضعها".

وقال سكان، يوم الأربعاء، إنهم سمعوا أصوات طائرات مقاتلة وقصف مدفعي في أم درمان وبحري اللتين تشكلان مع الخرطوم العاصمة الكبرى.

كما وردت أنباء عن اندلاع قتال في الأيام الماضية بين الجيش وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان وفي ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، مما أدى إلى موجات نزوح من تلك المناطق أيضا.

وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور. وتعرض المدنيون لجرائم نهب وحالات انقطاعللتيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء