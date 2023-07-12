العالم اليوم - بايدن: مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 05:22 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع إن مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو.

وأضاف بايدن: "سنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا، والضمانات طويلة الأمد تركز على دعم أوكرانيا في وجه أي اعتداء جديد".

وأكمل: "أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا لدعم أوكرانيا، لنظهر أن دعمنا سيبقى طويلا في المستقبل، وهذا المسار سيبدأ، وسنساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية قوية في الأرض والبحر والجو".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي: "كنا نحتاج قمة الناتو التي كانت نتائجها معتبرة بالنسبة لنا، ننسق مع دول مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لتمتد إلى ترتيبات مع شركائنا الرئيسيين".

وتعهدت مجموعة السبع المجتمعة على هامش قمة حلف الناتو، الأربعاء، بتقديم مساعدة "سريعة" لأوكرانيا في حال شنت روسيا حربا جديدة.

كما تعهدت المجموعة بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على التزامات لتحقيق الأمن في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل دون الدخول في الحلف مع استمرار الحرب مع روسيا، نظرا لأن المادة الخامسة من ميثاق الحلف تنص على أن الهجوم على عضو واحد يُعد هجوما على الجميع، مما قد يضع الأطلسي في حرب مباشرة مع روسيا.

وأعلن قادة حلف الأطلسي المجتمعين، الثلاثاء، أن مستقبل أوكرانيا داخل الحلف، لكنهم رفضوا وضع جدول زمني للعضوية.

كما امتنع الحلف عن تقديم المساعدة العسكرية منه كمنظمة لأوكرانيا، لتجنب الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وأبدى حرصا على ترك المهمة لدول أعضاء وغير أعضاء..