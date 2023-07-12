عاجل- بايدن: نؤيد انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وأوضح "بايدن" خلال كلمته بمؤتمر قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) المنعقدة من العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم الأربعاء، أنَّ مستقبل أوكرانيا أولوية لمجموعة السبع ونؤيد انضمامها للناتو، كما سنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قمة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها "دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف"، فى حين أبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى استياءه لعدم تحديد إطار زمنى لعضوية بلاده فى الحلف.