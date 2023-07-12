جدة - نرمين السيد - وأوضح "بايدن" خلال كلمته بمؤتمر قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) المنعقدة من العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم الأربعاء، أنَّ مستقبل أوكرانيا أولوية لمجموعة السبع ونؤيد انضمامها للناتو، كما سنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا.
وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قمة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها "دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف"، فى حين أبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى استياءه لعدم تحديد إطار زمنى لعضوية بلاده فى الحلف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بايدن: نؤيد انضمام أوكرانيا لحلف الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.