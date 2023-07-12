العالم اليوم - بيانات التضخم بأميركا تقفز بخام برنت لأعلى مستوى منذ أبريل

انتم الان تتابعون خبر بيانات التضخم بأميركا تقفز بخام برنت لأعلى مستوى منذ أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 06:22 مساءً - تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت، الأربعاء، مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، في طريقها إلى الانتهاء.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأميركيين، ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين، مع استمرار التضخم في التراجع.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بلغت ذروتها.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد قالت إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميا.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، بواقع 170 ألف برميل يوميا، إلى 1.76 مليون برميل يوميا.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا إلى 80.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:13 بتوقيت غرينيتش، بعدما وصلت إلى 80.48 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس بدولار إلى 75.79 دولار للبرميل.