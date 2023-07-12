العالم اليوم - الأسهم الأميركية باللون الأخضر مع انحسار التضخم في يونيو

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأميركية باللون الأخضر مع انحسار التضخم في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 06:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" خلال الساعات الأولى من التداولات، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم تباطأ بقدر أكبر في يونيو، مما رفع آمال المستثمرين في أن يقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من نهاية دورة التشديد النقدي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في #أميركا بأعلى من التوقعات خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 3 بالمئة، وذلك مقابل 4 بالمئة في شهر مايو، إذ يواصل التضخم الانحسار ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء الفيدرالي الأميركي عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت التوقعات تشير إلى تراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم إلى 3.1 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو.

وعلى أساس شهري، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في شهر مايو الماضي.

تحركات الأسهم

ارتفع ​​المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 133.86 نقطة، أو بنسبة 0.39 بالمئة، إلى 34395.28 نقطة عند الفتح.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز" بواقع 28.43 نقطة، أو بنسبة 0.64 بالمئة، إلى 4467.69 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 154.94 نقطة، أو بنسبة 1.13 بالمئة، إلى 13915.64 نقطة.