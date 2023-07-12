العالم اليوم - مناوشات على الحدود.. الجيش الإسرائيلي يصيب عناصر من حزب الله

انتم الان تتابعون خبر مناوشات على الحدود.. الجيش الإسرائيلي يصيب عناصر من حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 07:20 مساءً - شهدت المناطق الحدودية جنوبي لبنان، مساء الأربعاء، توترا أمنيا واستنفارا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تشويش محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان"، على حد تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة "للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان"، مساء الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أبعدنا الأشخاص الذين حاولوا تخريب السياج الحدودي دون إطلاق رصاص حي".

وأشار إلى "اقتراب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني".

وعلمت دوت الخليج أن 5 عناصر من "حزب الله" أصيبوا إصابات طفيفة على أطراف بلدة البستان من الجهة الغربية.