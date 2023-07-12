العالم اليوم - أسواق المنطقة باللون الأخضر.. وبورصة مصر تتراجع بشكل طفيف

انتم الان تتابعون خبر أسواق المنطقة باللون الأخضر.. وبورصة مصر تتراجع بشكل طفيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 07:20 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، وذلك قبل صدور بيانات أوضحت أن التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ في يونيو الماضي، ما يزيد الاحتمالات بأن كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفف من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في أميركا بأعلى من التوقعات خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 3 بالمئة، وذلك مقابل 4 بالمئة في شهر مايو.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مواصلا مكاسب حققها في الجلسة السابقة بدعم من صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 5.2 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي.دي سويس" إن الانتعاش الأخير في أسعار النفط يمكن أن يساهم أيضا في تحسين توقعات المتعاملين.

وأضاف: "في الوقت نفسه، ربما تواصل السوق التعرض لبعض مخاطر انخفاض الأسعار مع إمكانية تصحيحها إذا تحرك المتعاملون لتأمين مكاسبهم".

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة، بينما تخلى مؤشر سوق دبي المالي عن مكاسبه المبكرة وأغلق بدون تغيير.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 3.2 بالمئة.