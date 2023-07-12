جهود مصرية لإنهاء الصراع فى السودان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بذلت الدولة المصرية جهودا مثمرة لاحتواء الأزمة السودانية التى اندلعت فى أبريل الماضى، والتى يعد آخرها إعلانها استضافة قمة دول جوار السودان، فى محاولة لبحث سبل الصراع والتوصل لطرق سلمية لإنهاء الأزمة.





ولم تتخلى مصر عن أشقاءها منذ بداية الصراع، إذ استقبلت آلاف النازحين السودانيين الفارين من جحيم الحرب، كذلك قدمت مختلف أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية، وعملت على إنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل، وتذليل أى عقبات تواجه المواطنين العائدين من السودان. كذلك قادت جهودا دبلوماسية لحل الأزمة وناشدت بالوقف الفورى لإطلاق النار لحماية أرواح المواطنين.

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