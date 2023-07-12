العالم اليوم - أعداد الجياع المرتفعة في العالم تستقر خلال 2022

انتم الان تتابعون خبر أعداد الجياع المرتفعة في العالم تستقر خلال 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 08:18 مساءً - استقرّ عدد الجياع في العالم عام 2022 بعد سبع سنوات من الارتفاع، لكنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد وبعيدا عن المسار ليتم القضاء على الجوع بحلول العام 2030، وفق وكالات تابعة للأمم المتحدة الأربعاء.

وقالت الوكالات الخمس التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن ما بين 691 مليون شخص و783 مليونا عانوا الجوع العام الماضي، أي ما يقرب من 9,2 في المئة من سكان العالم.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد، واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية أن هذا التقرير هو "لمحة عن العالم الذي ما زال يتعافى من جائحة عالمية ويكافح تبعات الحرب في أوكرانيا التي تسببت في المزيد من الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة".

ومنذ العام 2019، أغرقت هذه الأزمات 122 مليون شخص إضافي في براثن الجوع، بحسب الأمم المتحدة، مع تضرر النساء وسكان المناطق الريفية بشكل خاص.

وحذّرت الوكالات من أنه إذا فشل العالم في مضاعفة جهوده وتوجيهها بشكل أفضل، فإن "هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله بحلول العام 2030 سيبقى بعيدا من أن يتحقق".