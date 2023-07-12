العالم اليوم - قمة الكرة المصرية.. الزمالك يخطط لإفساد حفل الأهلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 08:18 مساءً - انتهى السباق على لقب الدوري المصري بتتويج النادي الأهلي، لكن المسابقة ما زالت مفعمة بالإثارة، خاصة في لقاء القمة الذي يجمع الزمالك بطل آخر نسختين في مواجهة البطل الحالي على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس.

الأهلي حسم لقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، ليكسر سلسلة فوز الزمالك باللقب التي توقفت عند موسمين متتاليين فقط، ليحصد الأحمر لقبه الخامس في أقل من عام.

مهمة الزمالك

يدخل الزمالك مواجهة القمة بدون دوافع كبيرة، حيث فقد الأبيض فرصة الفوز باللقب أو احتلال المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا، لتتأكد مشاركته في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، لكنه يسعى للفوز ببطولته الصغيرة في التفوق على الأهلي منافسه التاريخي.

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر الرابع الذي لعب مباراة واحدة أقل.

ويتبقى للأبيض مباراتين فقط لو فاز بهما سيظل في المركز الثالث بسبب ابتعاد بيراميدز الوصيف بالمركز الثاني بفارق 8 نقاط.

وتتلخص مهمة حامل لقب الموسمين الماضيين في إفساد احتفالية الأهلي بلقب الدوري وتحقيق فوز تاريخي عليه لم يتحقق في الدوري سو 3 مرات فقط منذ 2007.

الأبيض ظل بلا فوز على الأهلي منذ عام 2007 في الدوري حتى كسر اللعنة عام 2018 وفاز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكرر الفوز بنتيجة 3-1 عام 2020، لتعود بعدها السيطرة الحمراء.

رسالة أوسوريو

قال أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك إن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائد الفريق الابيض يقدم طريقة لعب وخطط غير موجودة بالدوري المصري، مطالبا كل مدربي الأندية الأخرى بالتعلم منه.

وتبث القناة الرسمية لنادي الزمالك عبر برامجها يوميا رسائل حول طريقة اللعب المميزة التي يلعب بها المدرب الكولومبي، لكن البعض ينتقد الأمر بأنه لم يخض حتى الآن مواجهات كبيرة مثل الاصطدام بالأهلي.

وسيكون أوسوريو مطالبا بتوجيه رسالة قوية أمام الأهلي أن الطريقة التي ابتكرها مع الزمالك والتي شببها البعض بتلك التي ينفذها الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي، ستنجح في مواجهة الكبار كما فعلت في كثير من الأحيان أمام الفرق المتوسطة والتي تقبع في مؤخرة جدول الترتيب.

غيابات بيضاء

يغيب مصطفى شلبي جناح الزمالك عن مواجهة القمة، بعد تعرضه للإصابة في القدم خلال مواجهة فريقه ضد غزل المحلة.

ومن المتوقع أن يستمر غياب اللاعب البنيني سامسون أكينولا عن الزمالك في مباراة الأهلي حيث لم ينجح اللاعب في إقناع المدرب الكولومبي حتى الآن.

وتعد مشاركة نبيل عماد "دونغا" متوسط ميدان الفريق الأبيض محل شك بعد تواتر أنباء حول إيقافه من لجنة الانضباط باتحاد الكرة، دون صدور قرارات رسمية حتى الآن.