العالم اليوم - أنس جابر في مواجهة "المدرعة".. ما هي فرص ابنة تونس؟

انتم الان تتابعون خبر أنس جابر في مواجهة "المدرعة".. ما هي فرص ابنة تونس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 08:18 مساءً - وصلت النجمة التونسية أنس جابر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، للمرة الثانية على التوالي، لكنها هذا العام، تحلم بتحقيق "اللقب الأغلى" للمرة الأولى بتاريخ العرب وإفريقيا.

لكن مواجهة جابر في نصف نهائي البطولة، لن تكون سهلة أبدا، وستكون أمام "مدرعة بشرية" اسمها أرينا سابالينكا، بعد أقل من 24 ساعة على انتصار جابر المهم في ربع النهائي.

من هي سابالينكا؟

سابالينكا هي من نجوم التنس هذا العام، حيث حققت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ووصلت لنصف نهائي بطولة "رولان غاروس".

سابالينكا من بيلاروسيا، وهي المصنفة الثانية عالميا، لكنها لم تواجه في البطولة أي لاعبة تنس ضمن المصنفين العشر الأوائل، قبل جابر، المصنفة سادسة.

مواجهات جابر وسابالينكا

اليد العليا لسابالينكا التي تتفوق على جابر 3-1 في المواجهات المباشرة.

سابالينكا كانت قد أقصت جابر من ويمبلدون في ربع نهائي نسخة 2021.

انتصار جابر الوحيد على سابالينكا كان في "رولان غاروس" عام 2020.

بماذا تتفوق سابالينكا؟

سابالينكا تتفوق بالبنية الجسمانية الهائلة، والطول الفارع (182 سم)، مقابل جابر التي لا تتجاوز 167 سم.

سابالينكا أنهت مباراتها في ربع النهائي بقوت أقصر من جابر، وفي موعد أبكر، مما يعني أنها ستكون أكثر جاهزية للمواجهة الخميس.

النمر البيلاروسي

سابالينكا التي تلقب "بالنمر"، بسبب وشم النمر الشهير على كتفها، أظهرت دعما للشعب الأوكراني، بالرغم من موقف بلادها من الحرب.

وأثارت الجدل بتصريحاتها عن الحرب قالت في 2023: " لا أريد أن يكون بلدي في أي صراع، ولا أؤيد الحرب، وهذا يعني أنني لا أؤيد رئيس بلاروسيا لوكاشينكو في الوقت الحالي".

وبالرغم من تعليقاتها المناهضة للحرب، اعتبرها الكثير من الأوكرانيين "تفتقد للتعاطف الحقيقي مع الشعب الأوكراني"، بسبب تكرارها لجملة "إيقاف الحرب ليس بيدي".

نقطة في مصلحة جابر

الجمهور في ويمبلدون سيكون مع جابر، بشكل صاخب، وهي نقطة إيجابية قد ترجح كفة ابنة تونس.

جماهير البطولة أظهرت عداء واضحا للاعبات من روسيا وبيلاروسيا خلال البطولة، بسبب الموقف الغربي من حرب أوكرانيا.