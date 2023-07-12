عوض الله لـ«القاهرة الإخبارية»: السودان يعول على مصر لإنقاذ البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال السمانى عوض الله رئيس تحرير الحاكم نيوز فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم: "مصر من الدول التى يعول عليها الشعب السودانى لإنقاذ البلاد".
وواصل: "هذا الصراع الذى بدأ منذ 3 أشهر، هناك من يفقد أمواله وحياته حتى هذه اللحظة، ودون تحرك من المجتمع الدولى".
وواصل: "القمة التى عقدت فى إثيوبيا بشأن السودان لم تكن مرضية، ولم تقدم حلولا لحل الأزمة".
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