عوض الله لـ«القاهرة الإخبارية»: السودان يعول على مصر لإنقاذ البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال السمانى عوض الله رئيس تحرير الحاكم نيوز فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم: "مصر من الدول التى يعول عليها الشعب السودانى لإنقاذ البلاد".

وواصل: "هذا الصراع الذى بدأ منذ 3 أشهر، هناك من يفقد أمواله وحياته حتى هذه اللحظة، ودون تحرك من المجتمع الدولى".

وواصل: "القمة التى عقدت فى إثيوبيا بشأن السودان لم تكن مرضية، ولم تقدم حلولا لحل الأزمة".