ماكرون: روسيا "ضعيفة" عسكريا ودعم أوكرانيا مستدام

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ختام قمّة لحلف شمال الأطلسى فى فيلنيوس، الأربعاء، إنّ روسيا "ضعيفة سياسياً وعسكرياً" بينما الدعم الغربى لأوكرانيا مستدام، حسبما أفادت "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل.





وأوضح "ماكرون" إنّ روسيا أظهرت أولى بوادر انقسامها"، فى إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التى نفّذتها مجموعة فاجنر المسلّحة، فى حين تعهّد حلفاء كييف فى العاصمة الليتوانية تقديم دعم عسكرى "طويل الأمد" لأوكرانيا. وانطلقت، أمس الثلاثاء، فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قمة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها "دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف"، فى حين أبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى استياءه لعدم تحديد إطار زمنى لعضوية بلاده فى الحلف.

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