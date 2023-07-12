العالم اليوم - الأهلي يدافع عن "اللقب الذهبي" أمام الزمالك في ديربي القاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 09:22 مساءً - حسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من نهاية رحلته في المسابقة، ليخوض مواجهة القمة ضد الزمالك على استاد القاهرة مساء الخميس من أجل الاحتفال باستعادة اللقب.

الأحمر خسر لقب الدوري في آخر موسمين لصالح الزمالك، لينجح في استعادة لقبه المفضل خلال الموسم الجاري بعد أسابيع من تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا وتأهله لكأس العالم للأندية نهاية العام الجاري بالمملكة العربية السعودية. لقب ذهبي جرت العادة على تسمية لقب الدوري الذي يفوز به الفريق بلا هزيمة، باللقب الذهبي، الذي يختلف عن أي بطولة أخرى يحققها الفريق خلال مسيرته، وهو ما يسعى إليه الأهلي خلال الموسم الحالي.

خاض الأهلي 29 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم دون أن يتلقى هزيمة واحدة، وتعد مواجهة الزمالك أكبر التحديات التي تنتظره للحفاظ على لقبه الذهبي المنشود.

الأهلي حقق 23 انتصار وتعادل في 6 مناسبات خلال رحلته الناجحة في بطولة الدوري، وسجل 54 هدفا، ولم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف فقط، ليؤكد جدارته في الفوز بالبطولة. تحدي خاص يدرك الأهلي أن الفوز بمباراة الزمالك يمثل تحديا خاصا لدى كل من ينتمي للقلعة الحمراء، وهو ما دفع السويسري مارسيل كولر للقول إن اللاعبين لا يحتاجون إلى دوافع ويعرفون أن البطولة ما زالت مستمرة ولم تنته رغم التتويج باللقب قبل 5 محطات من نهاية المشوار. الأهلي لم يعتاد الهزيمة من الزمالك في بطولة الدوري على مدار 11 عاما في الفترة من 2007 وحتى 2018، ثم خسر مرة أخرى واحدة فقط أمام غريمه في آخر 5 مواسم.

مارسيل كولر الذي سبق له التفوق على الزمالك مرتين، الأولى في بطولة الدوري هذا الموسم وانتهت بثلاثية نظيفة، والثانية في بطولة السوبر المصري وانتهت بثنائية نظيفة، ويأمل السويسري في تأكيد تفوقه على الأبيض في أول مواجهة مع نظيره الكولومبي أوسوريو الذي يقود الزمالك.

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