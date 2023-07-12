العالم اليوم - صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 09:22 مساءً - وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على برنامج إنقاذ إلى باكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.

وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.

وفي نهاية يونيو، وقع صندوق النقد الدولي وباكستان على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وتأتي الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي بمثابة حزمة إنقاذ طال انتظارها لمساعدة اقتصاد البلد الفقير المتعثر.

ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.

ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.