العالم اليوم - رئيس الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة

انتم الان تتابعون خبر رئيس الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 10:20 مساءً - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

وأعرب أنطونيو غوتيريش خلال الاتصال عن تقديره لإسهامات دولة الإمارات الفاعلة في تحقيق التقدم في القضايا الرئيسية ذات الأولوية الإقليمية والعالمية. كما شدد رئيس دولة الإمارات وأمين عام الأمم المتحدة على أهمية "مبادرة حبوب البحر الأسود" واستعرضا الجهود الجارية من أجل تمديدها. واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون بهذا الشأن إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة .. في رعاية الله وحفظة