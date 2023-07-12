شولتس: التعهدات الأمنية لأوكرانيا جزء من استراتيجية طويلة المدى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن الهدف من التعهدات الأمنية لأوكرانيا الصادرة عن عدة دول فى إطار مجموعة السبع هو أن تصبح هذه التعهدات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لدعم كييف، نقلا عن القاهرة الإخبارية.





وأضاف "شولتس"، على هامش قمة حلف شمال الأطلسى فى فيلنيوس: "الأمر يتعلق بشراكة أمنية مطلوبة بشكل عاجل التى ستمكّن الدول المشاركة من تحديد مساهماتها (لكييف) ودمج هذه المساهمات فى استراتيجية طويلة الأجل يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها". وانطلقت، أمس الثلاثاء، فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قمة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها "دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف"، فى حين أبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى استياءه لعدم تحديد إطار زمنى لعضوية بلاده فى الحلف.

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