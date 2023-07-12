العالم اليوم - الذهب يرتفع مع تزايد التوقعات بقرب انتهاء التشديد النقدي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يوليو 2023 11:17 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال إزاء إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لدورة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يُعتقد في السابق.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.

وعلى مدى العام المنصرم الذي سبق يونيو، زاد مؤشر أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة مقارنة بتقديرات لرويترز بلغت 3.1 بالمئة.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1957.32 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:21 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 1.3 بالمئة إلى 1961.70 دولار.

وتراجع الدولار بنسبة واحد بالمئة، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام بعد بيانات التضخم الأميركية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 3.8770 بالمئة.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين، إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وراهن متعاملون، الأربعاء، على أن التضخم يتباطأ بصورة سريعة بما يكفي للسماح للمركزي الأميركي بإنهاء سياسة التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 25 و26 يوليو كما هو متوقع بشكل كبير.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 91 بالمئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ تزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 24.11 دولار للأونصة وهو أعلى سعر له منذ 19 يونيو، وزاد البلاتين 2.9 بالمئة إلى 950.98 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.6 بالمئة بالمئة إلى 1281.23 دولار.